Депутат заявил о постановочной забастовке в уральской больнице, в которой участвовал американский журналист

Забастовка в центральной больнице уральского города Богданович является постановкой, в которой принял участие американский журналист. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

Как рассказал парламентарий на своей странице в соцсети, на территорию ЦРБ "ворвалась группа людей" и заявила главному врачу, что в вверенной ей больнице происходит забастовка медиков. Они продемонстрировали видеозапись из прачечной, где прачки заявили о забастовке.

"Главврач в недоумении, все на местах, операции идут, прием происходит. На видео же прачечная и прачки, какое они отношение к врачам имеют, непонятно", - пишет Вегнер.

Затем, по его данным, появился некий мужчина в сопровождении представителей "Альянса врачей", который представился журналистом "Вашингтон Таймс" и попросил "прокомментировать главврача решение прачек объявить забастовку врачей".

"Понятно сразу стало, что акция готовилась задолго, роли распределены, массовка оплачена", - предположил депутат.

Он добавил, что у него есть запись разговора, на котором представители профсоюза благодарят иностранного корреспондента за то, как он "хорошо отработал".

Судя по приложенным Вегнером фото, журналиста зовут Марк Беннеттс. Он аккредитован при Министерстве иностранных дел РФ.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года общественник Екатерина Петрова и депутат местной думы Анна Асанова заявили о нарушениях в центральной районной больнице Богдановича. В Минздраве пообещали провести проверку.