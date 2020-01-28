Елена Малышева предложила спасти Билли Айлиш

Елена Малышева, судя по всему, является большой поклонницей американской певицы Билли Айлиш. Несколько дней назад песня "Bad guy" в исполнении российской телеведущей стала настоящим хитом и даже мемом в сети, а теперь хозяйка программы "Жить здорово!" предлагает спасать американку.

"Сегодня в нашем цикле "Малышева объясняет" подробный рассказ о синдроме Туретта. Как спасти Билли Айлиш?" – анонсирует телеведущая тему на своей странице в Instagram. Елена рассказывает о нарушениях, с которыми пока вынуждена жить певица. Малышеву восхищает, что родители смогли адаптировать ребенка с синдромом Туретта к обычной жизни, в которой их дочь смогла проявить таланты.

Напомним, на прошедшей накануне церемонии вручения премии "Грэмми" Билли Айлиш стала настоящим триумфатором, завоевав все главные награды и став победительницей в номинации "артист года".