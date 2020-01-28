У жительницы Челябинска, прилетевшей из Китая, коронавирус не подтвердился

Жительницу Челябинска, прилетевшую из Китая во Владивосток, госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус.

Женщина купила билет на поезд, но почувствовала себя плохо и обратилась к врачам. Она жаловалась на повышение температуры, слабость, головную боль. Женщину госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, чтобы исключить наличие этой инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эпидемиолога клинической больницы "РЖД-Медицина" Владивостока Галины Соколиной.

По результатам лабораторных исследований подозрение на коронавирусную инфекцию не подтвердилось.

"Лабораторно обследованы трое пациентов, обратившихся в медицинские организации Приморского края с симптомами острых респираторных инфекций, ранее находившиеся в Китае. Результаты обследований на новый коронавирус (2019-nCoV) отрицательные", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

В пресс-службе администрации Приморского края рассказали, что получили тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать коронавирус. Использование новых тест-систем уже апробировано на гражданах, которые въехали на территорию Приморья с признаками острой респираторной инфекции.

"Все выявленные пациенты – это взрослые, они были изолированы, помещены в стационар в боксированные палаты и полностью обследованы. У данных граждан наличие опасного вируса не подтвердилось. Преимущественно были выявлены острые респираторные заболевания или заболевания вирусами гриппа", – сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская.

В минздраве Приморья подчеркнули, что в настоящее время в медицинских учреждения края нет пациентов с диагнозом коронавирус.