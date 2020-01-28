09 Августа 2020
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Общество В России За рубежом
Кристина Орбакайте (2020) | Фото: instagram.com/orbakaite_k

Кристина Орбакайте сломала ногу в США

48-летняя певица Кристина Орбакайте сломала ногу – у артистки диагностировали перелом лодыжки. Печальной новостью она поделилась с подписчиками в Instagram. Судя по всему, травму звезда получила во время репетиции в США. В Штатах Орбакайте и ее супруг Михаил Земцов проводят значительную часть времени.

"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои Февральские Концерты и Спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу!! Надеюсь на понимание и поддержку", - написала Кристина.

Поклонники отнеслись к проблеме с пониманием и пожелали скорейшего выздоровления Орбакайте.

Кристина Орбакайте|Фото: instagram.com/orbakaite_k

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Кристина Орбакайте сломала ногу в США

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Теги: кристина орбакайте, перелом лодыжки, сша



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