Кристина Орбакайте сломала ногу в США

48-летняя певица Кристина Орбакайте сломала ногу – у артистки диагностировали перелом лодыжки. Печальной новостью она поделилась с подписчиками в Instagram. Судя по всему, травму звезда получила во время репетиции в США. В Штатах Орбакайте и ее супруг Михаил Земцов проводят значительную часть времени.

"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы. Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои Февральские Концерты и Спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу!! Надеюсь на понимание и поддержку", - написала Кристина.

Поклонники отнеслись к проблеме с пониманием и пожелали скорейшего выздоровления Орбакайте.