Губернатор Тюменской области ввел в одном из районов карантин по бешенству

Глава Тюменской области Александр Моор своим распоряжением ввел в селе Литиха Упоровского района карантин по бешенству, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на портале правовой информации. Сроки карантина – 24 января – 25 марта. В это время "для предотвращения распространения и ликвидации бешенства" нельзя торговать домашними животными, проводить выставки собак и кошек и вывозить их за пределы села, а также ловить диких животных.

Источник опасного заболевания, из-за которого введен карантин, не называется.