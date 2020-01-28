Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Германии

Первый случай заражения новым типом коронавируса подтвердился в Германии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Баварии.

Уточняется, что инфицированным является мужчина из района Штарнберг. Он изолирован и находится в удовлетворительном состоянии.

Между тем, за сутки в Китае был выявлен 1771 случай заболевания. Таким образом, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в КНР выросло до 4515 человек. Об этом говорится в сообщении госкомитета по делам здравоохранения КНР.

Жертвами коронавируса на данный момент стали 106 человек, то есть за сутки умерло еще 26 человек, сообщает Regnum.

26 января китайские власти заявили о том, что скорость распространения коронавируса стала выше. По словам руководителя Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй, сейчас вирус перешел уже к новой стадии. Раньше он передавался от животного к человеку, сейчас уже от человека к человеку.