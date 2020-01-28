С детьми из уральской семьи, где мать якобы постирала младенца в машине для белья, работают психологи

По факту инцидента в уральском городе Талица, где был найден мертвым новорожденный ребенок, расследуется уголовное дело. Также в ситуации разбирается аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что жительница города родила младенца, а затем якобы постирала его в машине для белья. При этом с ее слов, которые приводились в СМИ, он родился уже мертвым.

Как сообщил Накануне.RU уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, работу по которому сейчас ведет Следственный комитет. В аппарате детского омбудсмена также разбираются в произошедшем.

"Мы смотрим причины и условия, которые могли бы привести к этой ситуации, смотрим окружение. Самое главное - не просто отследить условия, которые к этому привели, это весьма сложно будет понять. Нужно разобраться с точки зрения органов социальной политики (эта семья многодетная), учреждений здравоохранения. Не обязательно кого-то наказывать, нужно понять причину. Второй момент - нынешнее состояние семьи, для всех это трагедия", - отметил Игорь Мороков.

Он добавил, что по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних двое других детей сейчас находятся на реабилитации, с ними работают психологи. Затем, по словам омбудсмена, они вернутся в семью.

"На данный момент каких-то тревожных сигналов, что там было что-то из ряда вон выходящее, нет. Будем разбираться дальше и посмотрим, чем закончится следствие", - заключил Мороков.

Правоохранительные органы пока не комментируют ситуацию.