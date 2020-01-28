С детьми из уральской семьи, где мать якобы постирала младенца в машине для белья, работают психологи

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Объявление: http://remont.youdo.com/building/zabor/metallicheskij/shtaketnik/, лучшие цены тут.
Тут http://remont.youdo.com/st589771/, подробности здесь.
Объявление: http://remont.youdo.com/facing/other/otdelochnie-raboti-v-sankt-peterburge/ по данной ссылке.



Общество Свердловская область Уральский ФО
талица администрация городского округа табличка (2016) | Фото: Накануне.ru

С детьми из уральской семьи, где мать якобы постирала младенца в машине для белья, работают психологи

По факту инцидента в уральском городе Талица, где был найден мертвым новорожденный ребенок, расследуется уголовное дело. Также в ситуации разбирается аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что жительница города родила младенца, а затем якобы постирала его в машине для белья. При этом с ее слов, которые приводились в СМИ, он родился уже мертвым.

Как сообщил Накануне.RU уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, по факту случившегося возбуждено уголовное дело, работу по которому сейчас ведет Следственный комитет. В аппарате детского омбудсмена также разбираются в произошедшем.

"Мы смотрим причины и условия, которые могли бы привести к этой ситуации, смотрим окружение. Самое главное - не просто отследить условия, которые к этому привели, это весьма сложно будет понять. Нужно разобраться с точки зрения органов социальной политики (эта семья многодетная), учреждений здравоохранения. Не обязательно кого-то наказывать, нужно понять причину. Второй момент - нынешнее состояние семьи, для всех это трагедия", - отметил Игорь Мороков.

Он добавил, что по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних двое других детей сейчас находятся на реабилитации, с ними работают психологи. Затем, по словам омбудсмена, они вернутся в семью.

"На данный момент каких-то тревожных сигналов, что там было что-то из ряда вон выходящее, нет. Будем разбираться дальше и посмотрим, чем закончится следствие", - заключил Мороков.

Правоохранительные органы пока не комментируют ситуацию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

С детьми из уральской семьи, где мать якобы постирала младенца в машине для белья, работают психологи

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: семья, дети, психологи, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров