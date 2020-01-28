09 Августа 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
плакат из Асбеста (2020) | Фото: Наталья Крылова

Жители Асбеста вышли на одиночные пикеты против решения СК об отказе в возбуждении "уголовки" за "удержание в заложниках" депутата-коммуниста

Следственный комитет Асбеста Свердловской области отказал в возбуждении уголовного дела по факту "удержания в заложниках" депутата КПРФ гордумы Ольги Щаповой, рассказала Накануне.RU депутат Асбестовской думы Наталья Крылова.
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Напомним, заседание 9 декабря прошлого года, на котором должны были рассмотреть проект бюджета города, прошло с потасовками, "удержанием заложника" и лишением мандатов депутатов от КПРФ – фракции, получившей большинство по итогам выборов 2017 года и боровшейся против строительства в городе сурьмяного завода.

28 декабря жители Асбеста начали проведение серии протестных акций у здания следственного комитета по Свердловской области на улице Щорса в Екатеринбурге и у здания областной Свердловской прокуратуры по улице Московской.

Жители Асбеста Владимир Забелин и Алексей Путинцев не согласны с отказом в возбуждении уголовного дела, акции начались в 11.00.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 15 января пенсионер и бывший учитель из Асбеста Татьяна Панькина провела одиночный пикет на Красной площади в Москве. Это было сделано с целью привлечения внимания федеральных властей и лично Владимира Путина к ситуации в Асбесте: в том числе, речь идет о скандалах в городской думе. В день послания Путина Федеральному собранию Панькину задержала полиция у стен Кремля.

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Жители Асбеста вышли на одиночные пикеты против решения СК об отказе в возбуждении "уголовки" за "удержание в заложниках" депутата-коммуниста

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Теги: Асбест, Наталья Крылова, СК, акции протеста



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