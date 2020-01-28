Поклонская устроила себе "голливудскую" фотосессию в честь предстоящего дня рождения

Наталья Поклонская решила побаловать себя и устроила фотосессию. Повод нашелся в ближайшем будущем – 18 марта депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма отметит 40-летний юбилей. Судя по восторгам зампреда комитета ГД по международным делам, съемки были фантастическими.

"Хочу поделиться своим секретом: хоть я и грозный прокурор, и "непослушный" депутат, но я остаюсь девушкой Я, как и любая представительница прекрасной половины человечества, люблю наряжаться и уделять себе время.

Удивляюсь, как в перерывах между встречами, приёмами, совещаниями, интервью у нас получилось реализовать нашу затею... Но мы смогли Мы решили с моей командой провести настоящую фотосессию (ведь не за горами день рождения)! Впервые в жизни данная фотосессия получилась такой большой, настоящей и волшебной — создалось такое впечатление, будто я приняла участие в съёмках голливудского фильма!", - написала Наталья в Instagram под фото со съемочной группой.

"Прекрасную леди" из Поклонской сделали визажист, стилист и фотограф. Результатами Наталья обещала в скором времени поделиться.

Подписчики Натальи обратили внимание, что после развода с ней происходят большие перемены. Она стала активнее вести страницы в соцсетях и высказывать мнения, которые раньше бы ей никто и не подумал приписать (Поклонская и сама обращает внимание, что ее взгляды меняются). Начав с жесткого неприятия анимэшного образа, который ей создали в соцсетях в 2014 году, теперь Наталья поместила свой анимэ-портрет в качестве аватарки в telegram-канал. Да и одеваться депутат стала современнее и смелее.