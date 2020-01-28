Помимо Шумкова, туда вошли глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Башкирии Радий Хабиров.

Состав президиума подлежит ротации один раз в 1,5 года.

Глава Курганской области - единственный из уральских губернаторов, кто вошел в состав президиума Госсовета.

Шумков - единственный из уральских губернаторов, кто вошел в новый состав президиума Госсовета РФ





