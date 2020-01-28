09 Августа 2020
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Политика Курганская область Уральский ФО
Вадим Шумков (2019) | Фото: Накануне.RU

Шумков - единственный из уральских губернаторов, кто вошел в новый состав президиума Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому сформирован новый состав президиума Госсовета РФ.

Глава Курганской области - единственный из уральских губернаторов, кто вошел в состав президиума Госсовета.

Состав президиума подлежит ротации один раз в 1,5 года.

Помимо Шумкова, туда вошли глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Башкирии Радий Хабиров.

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Шумков - единственный из уральских губернаторов, кто вошел в новый состав президиума Госсовета РФ

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Теги: Вадим Шумков, Госсовет, президиум, Владимир Путин, Курган, губернатор



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