В Перми главный врач поликлиники отстранен от работы за очереди в регистратуре

Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова отстранила от работы главного врача детской поликлиники №3 в Перми. Причиной стали очереди в регистратуре клиники, передает корреспондент Накануне.RU.

"В последнее время увеличилось число негативных отзывов родителей пациентов детской поликлиники №3, расположенной по адресу Маршала Толбухина, 9. В министерство поступали обращения от коллектива поликлиники, в том числе и мне в Instagram", - написала Мелехова в своем аккаунте в этой соцсети.

Для проверки ситуации на место выехали зампред краевого правительства Сергей Никифоров и заместители Мелеховой Михаил Суханов и Евгений Камкин.

"В ходе визита главному врачу указано на многочисленные дефекты в организации медицинского обслуживания населения. Так, например, зафиксирован факт большой очереди на приеме, что не соответствует стандартам новой поликлиники и плохое состояние материально-технической базы. Итогом выезда стало отстранение и. о. главного врача поликлиники от занимаемой должности", - подытожила министр.