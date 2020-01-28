09 Августа 2020
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Политика За рубежом
талибы талибан (2007) | Фото: lenta.ru

Пентагон отрицает, что самолет ВВС США в Афганистане сбили талибы

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолет США Bombardier E-11A.

Однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит, заявил официальный представитель командования США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

Ранее появилось сообщение о крушении самолета с 83 пассажирами на борту. Он, якобы, совершал перелет по маршруту Герат – Кабул и упал над территорией гористого района Дех Як в провинции Газни, контролируемой талибами.

Сначала предполагалось, что это лайнер афганского авиаперевозчика Ariana Airlines, однако в авиакомпании опровергли информацию о потере самолета.

Позже появилась информация о том, что упавший самолет мог принадлежать военным: по одной версии, американским, по другой – афганским.

Ответственность за крушение самолета взяло на себя движение "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на представителя движения.

По данным террористов, в самолете находились американские военнослужащие высокого ранга.

В Пентагоне причастность талибов к авиакатастрофе опровергли, пишет Regnum.

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Пентагон отрицает, что самолет ВВС США в Афганистане сбили талибы

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Теги: самолет, афганистан, талибан, ввс сша



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Развитие сюжета:

Ранее 28.01.2020 15:19 Мск СМИ: При крушении самолета США в Афганистане погиб куратор ликвидации Сулеймани

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