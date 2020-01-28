Пентагон отрицает, что самолет ВВС США в Афганистане сбили талибы
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолет США Bombardier E-11A.
Однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит, заявил официальный представитель командования США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.
Ранее появилось сообщение о крушении самолета с 83 пассажирами на борту. Он, якобы, совершал перелет по маршруту Герат – Кабул и упал над территорией гористого района Дех Як в провинции Газни, контролируемой талибами.
Сначала предполагалось, что это лайнер афганского авиаперевозчика Ariana Airlines, однако в авиакомпании опровергли информацию о потере самолета.
Позже появилась информация о том, что упавший самолет мог принадлежать военным: по одной версии, американским, по другой – афганским.
Ответственность за крушение самолета взяло на себя движение "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на представителя движения.
По данным террористов, в самолете находились американские военнослужащие высокого ранга.
В Пентагоне причастность талибов к авиакатастрофе опровергли, пишет Regnum.