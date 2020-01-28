Пентагон отрицает, что самолет ВВС США в Афганистане сбили талибы

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолет США Bombardier E-11A.

Однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит, заявил официальный представитель командования США в Афганистане полковник Сонни Леггетт.

Ранее появилось сообщение о крушении самолета с 83 пассажирами на борту. Он, якобы, совершал перелет по маршруту Герат – Кабул и упал над территорией гористого района Дех Як в провинции Газни, контролируемой талибами.

Сначала предполагалось, что это лайнер афганского авиаперевозчика Ariana Airlines, однако в авиакомпании опровергли информацию о потере самолета.

Позже появилась информация о том, что упавший самолет мог принадлежать военным: по одной версии, американским, по другой – афганским.

Ответственность за крушение самолета взяло на себя движение "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на представителя движения.

По данным террористов, в самолете находились американские военнослужащие высокого ранга.

В Пентагоне причастность талибов к авиакатастрофе опровергли, пишет Regnum.