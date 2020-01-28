На Уралвагонзаводе состоялась Эстафета добрых дел

Нижнетагильский Уралвагонзавод принял этап Всероссийской патриотической молодежной Эстафеты добрых дел.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, в День воинской славы России в Музее бронетанковой техники прошло торжественное мероприятие, гостями которого стали представители органов государственной власти, общественные деятели, юнармейцы, кадеты, ветераны предприятия. Кроме этого, участники возложили сто красных гвоздик к подножию танка-памятника Т-34.

Эстафета в этом году посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уралвагонзавод — один из символов тыла. На тагильском предприятии в годы войны выпустили более 25 тыс. легендарных танков Т-34, а также авиабомбы, артиллерийские артпередки, детали для реактивных самоходных установок "Катюша", бронекорпуса для самолётов.

В Музее бронетанковой техники состоялась встреча молодёжи с ветеранами Уралвагонзавода — фронтовиками и тружениками тыла. Их наградили памятными медалями.

Кадетам Нижнего Тагила был передан символ Эстафеты — флаг "Молодежного союза "Юный следователь".