09 Августа 2020
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75 лет Победы Свердловская область Уральский ФО
Танка-памятник Т-34 в Нижнем Тагиле (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

На Уралвагонзаводе состоялась Эстафета добрых дел

Нижнетагильский Уралвагонзавод принял этап Всероссийской патриотической молодежной Эстафеты добрых дел.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, в День воинской славы России в Музее бронетанковой техники прошло торжественное мероприятие, гостями которого стали представители органов государственной власти, общественные деятели, юнармейцы, кадеты, ветераны предприятия. Кроме этого, участники возложили сто красных гвоздик к подножию танка-памятника Т-34.

Танка-памятник Т-34 в Нижнем Тагиле(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Эстафета в этом году посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уралвагонзавод — один из символов тыла. На тагильском предприятии в годы войны выпустили более 25 тыс. легендарных танков Т-34, а также авиабомбы, артиллерийские артпередки, детали для реактивных самоходных установок "Катюша", бронекорпуса для самолётов.

В Музее бронетанковой техники состоялась встреча молодёжи с ветеранами Уралвагонзавода — фронтовиками и тружениками тыла. Их наградили памятными медалями.

Ветераны Уралвагонзавода(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Кадетам Нижнего Тагила был передан символ Эстафеты — флаг "Молодежного союза "Юный следователь".

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На Уралвагонзаводе состоялась Эстафета добрых дел

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Теги: Уралвагонзавод, Эстафета добрых дел, ветераны, 75-летие Победы



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