В Челябинске УФАС признало необоснованными жалобы на аукцион по содержанию светофоров

Челябинское УФАС признало необоснованными жалобы на аукцион на выполнение работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения и обустройства дорог город с начальной стоимостью 631,7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Теперь заказчик может продолжить проведение закупки.

Жалобы в УФАС поступили от компаний из Сочи и Барнаула. Заявители указали, что при проведении аукциона есть нарушения законодательства о контрактной системе.

Однако доводы заявителей не нашли подтверждения.