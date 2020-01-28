09 Августа 2020
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Челябинске УФАС признало необоснованными жалобы на аукцион по содержанию светофоров

Челябинское УФАС признало необоснованными жалобы на аукцион на выполнение работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения и обустройства дорог город с начальной стоимостью 631,7 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Теперь заказчик может продолжить проведение закупки.

Жалобы в УФАС поступили от компаний из Сочи и Барнаула. Заявители указали, что при проведении аукциона есть нарушения законодательства о контрактной системе.

Однако доводы заявителей не нашли подтверждения.

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В Челябинске УФАС признало необоснованными жалобы на аукцион по содержанию светофоров

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Теги: УФАС, аукцион, жалобы,



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