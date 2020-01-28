Чиновника МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

В Москве по подозрению в получении взяток арестован начальник отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения "Управление по эксплуатации зданий МИД РФ" Алексей Добровольский. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В департаменте информации и печати МИДа уточнили, что задержанный не является дипломатом.

Его подозревают в получении взяток от коммерческих структур за их победы в конкурсах на право поставок ведомству товаров и услуг.

Как считает следствие, сумма взяток превышает несколько миллионов рублей. При этом стоимость проведенных Добровольским конкурсов за последние четыре года превысила 2,1 млрд рублей. Ими также заинтересовались сотрудники ФСБ и ФАС после жалоб участников.

По данным издания, по этому делу могут пройти еще несколько человек, их личности еще не установлены.