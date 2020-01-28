09 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
задержание, ФСБ (2020) | Фото: УФСБ России по Курганской области

В Зауралье ФСБ задержала организатора незаконного потока мигрантов

Сотрудники ФСБ в Курганской области задержали организатора незаконного въезда иностранцев в Россию.

Житель Половинского района за деньги помогал нелегалам перейти госграницу в обход установленных пунктов пропуска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

В декабре прошлого года мужчина встретил двоих мигрантов, которых ему "передал" подельник - и они пешком прошли с территории Костанайской области в район села Воскресенское Половинского района, обойдя установленные пункты пропуска.

Через несколько дней иностранцев поймали в Екатеринбурге, сейчас они сидят в СИЗО. Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

На жителя Половинского района, который помог им незаконно попасть в Россию, завели уголовное дело, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

задержание, ФСБ(2020)|Фото: УФСБ России по Курганской области

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В Зауралье ФСБ задержала организатора незаконного потока мигрантов

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Теги: Половинский район, миграция, мигранты, Казахстан, СИЗО, ФСБ, Воскресенское



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