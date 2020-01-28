09 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале приставы нашли скрывавшегося должника по объявлению в соцсетях

На Среднем Урале судебные приставы нашли должника по алиментам в социальных сетях. Он разместил объявление о продаже.
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Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, житель поселка Заречный Белоярского района задолжал по алиментам двум дочерям от разных браков в общей сложности свыше 900 тыс. руб. По повесткам должник не являлся, а у него дома дверь никто не открывал.

При просмотре сведений в социальных сетях судебные приставы нашли его объявление о продаже радиатора отопления и назначили встречу под видом покупателя. При этом адрес продавец указал тот, который значился в исполнительном производстве как место проживания.

В итоге мужчина вышел на встречу с приставами-покупателями с радиатором. Батарею вернули в квартиру, а алиментщика доставили в суд для рассмотрения протокола по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей).

Суд назначил уральцу обязательные работы сроком в 200 часов. Как отметили в УФССП, если должник не приступит к выплате алиментных платежей, ему грозит уже уголовная ответственность.

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На Среднем Урале приставы нашли скрывавшегося должника по объявлению в соцсетях

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Теги: приставы, должник, розыск, соцсети



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