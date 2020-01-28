Пермяки подали коллективный иск в суд, чтобы оспорить закрытие Горнозаводской ветки

Пермский правозащитник Денис Галицкий подал иск в Свердловский районный суд, пытаясь оспорить принятое решение о закрытии участка Горнозаводской ветки Пермь I - Пермь II, передает корреспондент Накануне.RU.

Изначально правозащитник пытался подать иск в Верховный суд РФ, однако судебный орган высказал мнение, что приказ Минтранса РФ, подписанный в конце декабря, не является нормативным документом, поэтому его следует оспаривать в районном суде. Иск был возвращен заявителю. Галицкий намерен подать апелляцию и добиться принятия иска, а пока иск был подан в районный суд.

Отметим, что вместе активистом иск подали и другие общественники - те, кто пользуются электричкой.

Напомним, с 27 января закрыто движение поездов на участке Горнозаводской ветки между станциями Пермь-I - Пермь-II. Краевые власти намерены выкупить эту дорогу и организовать здесь движение скоростного трамвая.

Закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".

Перед закрытием движения, власти Перми в разы увеличили число автобусов, которые будут перевозить пассажиров, но, как показал вчера утренний мониторинг - этого оказалось недостаточно.

Вновь было принято решение увеличить количество транспорта.