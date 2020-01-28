Мэр Перми сегодня расскажет депутатам о возможных причинах трагедии в "Карамели"

На сегодняшнем заседании депутаты пермской гордумы заслушают информацию от главы Перми Дмитрия Самойлова о трагедии в пермском хостеле "Карамель". Об этом сообщил председатель думы Юрий Уткин, передает корреспондент Накануне.RU

"По факту оказания небезопасных услуг возбуждено уголовное дело, которое передано в производство Главному следственному управлению СК РФ. 22 января обратился к главе города с предложением проинформировать сегодня депутатов о возможных причинах трагедии, и принимаемых мерах по предотвращению подобных ситуаций", - высказался спикер думы.

Отчет будет заслушан в конце заседания.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

В рамках расследования гибели постояльцев выяснилось, что одно из подразделений краевого управления МЧС еще в феврале 2019 г. нашло нарушения, которые должны были стать основанием для закрытия хостела. Никаких мер для закрытия "Карамели" предпринято не было. По факту халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, допущенной сотрудниками краевого управления МЧС, возбуждено уголовное дело. Сотрудник Госпожнадзора Разиф Исмакаев отправлен под подписку о невыезде.