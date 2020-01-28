Приморье получило экспресс-тесты для диагностики китайского вируса

Приморский край в числе первых 15 регионов России получил тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса.

Тесты разработаны в научном центре "Вектор" в Новосибирске, передает Regnum.

Они уже показали свою эффективность во время исследований граждан, въехавших в Приморье с признаками острой респираторной инфекции, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Ранее глава Правительства России Михаил Мишустин создал штаб по предупреждению распространения коронавируса. В штаб вошли участники совещания и руководители МЧС, МВД и Минпромторга. Роспотребнадзору поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Эксперты, между тем,не видят поводов для паники в России по поводу вспышки коронавируса в соседнем Китае, хотя и отмечают, что спокойными россиянам позволяют оставаться повышенные меры безопасности, которые начали принимать еще 31 декабря 2019 года.