Ростех объяснил смену директора на Мариинском прииске

Госкорпорация Ростех объяснила смену директора АО "Мариинский прииск". Прииск является частью Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения (Свердловская область) – единственного в Европе.

В релизе госкорпорации говорится, что Ростех собирается внедрять на предприятии новую стратегию развития со ставкой на развитие бериллиевой программы и повышение операционной эффективности до 2025 года. Реализовывать стратегию будет РТ-Капитал, "дочка" Ростеха, занимающаяся непрофильными и проблемными активами.

"На первом этапе компания проведет анализ операционной деятельности, завершит процесс вывода прииска из состава Калининградского янтарного комбината. Одновременно будет разрабатываться дорожная карта по созданию производства полного цикла бериллиевого металла, который сегодня активно применяется при производстве.

С учетом новых задач на предприятии запущена процедура смены менеджмента – соответствующее решение принято советом директоров АО "Мариинский прииск", - сообщили в Ростехе.

"Смена парадигмы развития предприятия связана, в первую очередь, с высоким спросом на редкоземельные металлы, которые активно используются в производстве, в том числе и на бериллиевый металл. Мы понимаем, что спрос на него будет расти в ближайшей и среднесрочной перспективе, поэтому мы сделали ставку на развитие этого направления в России, — отметил заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Александр Назаров. – Смена руководящего состава связана с изменением стратегии развития предприятия и новыми задачами, которые предстоит решать менеджменту. В настоящий момент Ростех определяет, кто возглавит завод на постоянной основе".

Мариинский прииск – предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, единственного в Европе и одного из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.