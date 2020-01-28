СМИ: Глава Чувашии, "дразнивший" МЧС-ника, уйдет в отставку

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, оскандалившийся в течение недели два раза, уйдет в отставку, решение об этом уже принято, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента и Кремлю. Отставка состоится или на этой, или на следующей неделе.

Михаил Игнатьев руководит республикой с 2010 года, в настоящее время дорабатывает свой второй срок. Его полномочия истекают в сентябре 2020 года.

Отставке Игнатьева предшествовали два публичных скандала. Во время выступления 18 января, приуроченного ко Дню печати, глава республики заявил, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию из разных регионов и начинают "писать, не знаю, о чем и о ком". "Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят", — подчеркнул Игнатьев.

Впоследствии он извинился за свои слова, заявив, что "смысл его речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили", и добавив, что всегда "корректно относился к журналистам, которые критикуют, корректно подают статьи".

23 января Игнатьев вручал ключи от пожарных машин сотрудникам МЧС. После мероприятия в сети появилось видео, на котором глава региона, как писали местные СМИ, "заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин".

В понедельник партийная комиссия по этике рекомендовала исключить Игнатьева из рядов "Единой России". Замсекретаря генсовета партии власти Евгений Ревенко назвал действия Игнатьева унижением чести и достоинства офицера.

Отставка Игнатьева была запланирована еще до публичных скандалов, рассказали изданию два близких к администрации президента источника. Полноценно руководить регионом во время нового срока чувашскому главе могло помешать состояние здоровья, пояснил один из них. У Игнатьева низкие рейтинги, что тоже сыграло свою роль.