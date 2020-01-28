Актриса Наталья Андрейченко нашлась – она медитировала в джунглях в полном молчании

63-летняя актриса Наталья Андрейченко, пропавшая накануне в Мексике, нашлась. Звезда советского кино, воплотившая на экране образ Мэри Поппинс, рассказала, что медитировала в джунглях. А сообщить об этом родственникам и близким, поднявшим панику, не могла, поскольку одним из условий медитации было полное молчание.

Вот что Андрейченко написала в Instagram: "Друзья мои!!!!!!!! Я даже не могу вам передать в каком объёме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил... Немного помолчать, придти в себя перед новыми задачами... Сообщу позже. Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой - меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" / молчание. В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила своё тело". Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM когда я и включила свой телефон. О Боже!!!!!!!!!!" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Поклонники в комментариях радуются, что с Натальей все в порядке, однако ругают ее, мол, могла бы и предупредить о намерении посетить медитацию.