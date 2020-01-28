РФ может лишиться турпотока из Китая

Россия может лишиться 70–80% турпотока из Китая.

Это связано со вспышкой смертельного коронавируса. Убытки могут понести гостиницы, рестораны и предприятия торговли.

Сегодня на долю китайских путешественников приходится 18% турпотока из-за рубежа, сообщил глава Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о приостановке с 27 января полетов на остров Хайнань (Хайкоу) в Китае. Рейсы отменяются из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе перевозчика. "Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки", - уточнили в "Уральских авиалиниях".

Также в связи с "неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР" пассажирам разрешен вынужденный возврат денежных средств за приобретенные авиабилеты. "Возврат осуществляется в полном объеме без штрафов и удержаний. Для возврата денежных средств необходимо обратиться по месту их приобретения. Возврат авиабилетов возможно осуществить только за авиабилеты, купленные до 24 января 2020 на вылеты до 07 февраля 2020", - говорится в сообщении компании.