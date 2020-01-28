Екатеринбургский боец Петр Ян вошел в тройку лучших в России

Боец ММА Петр Ян из Екатеринбурга вошел в тройку лучших в России и СНГ в 2019 году.

На первом месте - боец Хабиб Нурмагомедов. За ним идет Федор Емельяненко. Петр Ян замкнул тройку. Далее в списке идут Альберт Туменов, Забит Магомедшарипов и Магомед Исмаилов, Махмуд Мурадов из Узбекистана, Андрей Орловский из Белоруссии, Жалгас Жумагулов из Казахстана, Тофик Мусаев из Азербайджана и Лойк Раджабов из Таджикистана.

Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса любителей смешанных единоборств на тему лучшего в ММА в России и СНГ в прошлом году.

Смешанные единоборства становятся одним из самых популярных видов спорта в России, сообщает "Турстат".

Ранее были названы самые упоминаемые в российских СМИ спортсмены 2019 года. На четвертом месте оказался боец MMA Хабиб Нурмагомедов.