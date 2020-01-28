09 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Каменске-Уральском в ДТП пострадали трое

В Каменске-Уральском устанавливают обстоятельства автоаварии, в которой травмы получили три человека.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, ДТП случилось на 127 км автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган. 46-летний водитель "Дэу Нексия" двигаясь со стороны Екатеринбурга при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ягуар ХJ".

Водитель автомашины "Дэу", а также водитель и 45-летний пассажир "Ягуара" получили травмы. Владелец "Дэу" госпитализирован. Все пострадавшие – жители Курганской области.

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В Каменске-Уральском в ДТП пострадали трое

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Теги: ДТП, авария



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