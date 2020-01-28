09 Августа 2020
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Наука и техника За рубежом
Microsoft, Майкрософт (2019) | Фото: Накануне.RU

Microsoft согласилась выпустить обновление для Windows 7

Разработчики компании Microsoft выпустят "заплатку", которая устранит последствия обновлений, выпущенных накануне окончания срока поддержки операционной системы Windows 7.

Пользователи смогут установить патч через "Центр обновлений". Два обновления должны устранить ошибки безопасности, однако после их установки с рабочего стола Windows пропадают обои, и появляется черный фон.

Новая "заплатка" призвана исправить ошибку. Изначально ее планировалось выпустить для корпоративных версий Windows 7, но было решено "раздать" всем пользователям, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков.

Дело в том, что нормативные документы относят работу с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности.

Эксперты поясняют, что банкам необходимо оперативно перейти на Windows 10. Однако не все кредитные учреждения готовы полностью отказаться от старых ОС: на это требуются временные и финансовые затраты.

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Microsoft согласилась выпустить обновление для Windows 7

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Теги: Microsoft, Windows 7



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