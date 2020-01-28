Опять "рывок". В России могут подорожать молочные и мясные продукты

В России не исключено подорожание в текущем году мясной и молочной продукции на 12%.

Это следует из данных Аналитического центра при российском правительстве. Рост цен на продукцию животного происхождения будет связан с повышением стоимости сырья, газа, электричества, а также других услуг, которые необходимы для производства.

С 1 июня текущего года будет введена цифровая маркировка молочных продуктов, что может создать повышенную нагрузку на производителей, сообщают "Известия".

Напомним, с июля 2019 проводится эксперимент по маркировке некоторых молока и сливок (в том числе сухих), кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыров, творога и т.д. Как только в торговую сеть попадет промаркированный товар, ритейлер обязан зарегистрировать его в системе. Эксперимент продолжится до конца февраля 2020 года. С 1 июня следующего года маркировка станет обязательной.

Внедрение дублирующих систем прослеживания готовой продукции потребует от участников рынка значительных финансовых ресурсов, следует из письма АКОРТ заместителю главы аппарата правительства Юрию Любимову.