09 Августа 2020
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Экономика В России
наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Названа сумма ущерба от экономических преступлений в 2019 году

Ущерб от экономических преступлений в России в прошлом году превысил 447 млрд руб., что на 4% меньше, чем в позапрошлом, следует из данных МВД России.

Как говорят в ведомстве, всего в 2019 году выявлено около 105 тыс. таких преступлений.

Общий ущерб от всех преступлений в прошлом году составил 620 млрд руб., сообщает ТАСС.

Ранее Общественная палата России предложила новые механизмы защиты предпринимателей, совершивших экономические преступления, от реального заключения. Возбуждение уголовных дел против бизнеса эксперты считают главным негативным фактором влияния на инвестиционный климат. Расследовать нарушения нужно, заявили в Общественной палате, но делать это следует без ущерба для бизнеса обвиняемого. Для защиты экономических преступников эксперты ОП предложили придумать аналог "депутатской неприкосновенности".

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Названа сумма ущерба от экономических преступлений в 2019 году

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Теги: преступления, экономика



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