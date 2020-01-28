09 Августа 2020
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Общество В России
магазин &quot;Красное и Белое&quot;, КБ, &quot;Красное & Белое&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Данные клиентов сети "Красное & белое" слили в Сеть

В интернете найдена база программы лояльности торговой сети "Красное & белое".

Записи касаются 17 млн россиян, якобы имеющих карты программы. База содержит ФИО, дату рождения и номер телефона клиентов.

Многие из этих записей содержат недействительные даты, а многие номера телефонов повторяются, однако по некоторым дозвониться удалось.

В настоящее время сеть проверяет информацию об утечке данных, пишут "Ведомости".

Ранее в пресс-службе компании "Красное & Белое" опровергли данные о том, что владелец сети передает управление активами группе компаний "Бристоль".

"Заявленная информация является полностью недостоверной. Все факты, перечисленные в статье, являются фальшивыми", - заявила Накануне.RU представитель пресс-службы.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что владелец сети "Красное & белое" Сергей Студенников c 15 января передает управление активами группе компаний "Бристоль".

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Данные клиентов сети "Красное & белое" слили в Сеть

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Теги: Красное & белое, персональные данные



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Развитие сюжета:

Ранее 28.01.2020 13:47 Мск В "Красном и белом" назвали виновного в утечке данных клиентов

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