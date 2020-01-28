09 Августа 2020
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Образование В России
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Голикова: в вузах произойдет резкий рост бюджетных мест

Российское правительство предлагает увеличить число бюджетных мест в вузах на 18,8 тыс.

Как предполагается, это произойдет с 2021 года. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, затем "эта цифра будет резко возрастать". В 2021 году на финансирование новых бюджетных мест планируется выделить 2,5 млрд руб., в 2022 году — 11,2 млрд, в 2023-м — 22 млрд.

В основном увеличение затронет региональные вузы, что даст возможность молодым людям учиться и устраиваться на работу в своем родном регионе, сообщает телеканал "360".

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января призвал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, при этом в приоритетном порядке – в региональных вузах, где не хватает врачей, педагогов, инженеров. А со второго курса, по мнению президента, студентам надо дать возможность выбирать новые направления и программы образования.

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Голикова: в вузах произойдет резкий рост бюджетных мест

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Теги: Голикова, вузы, образование



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