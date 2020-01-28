09 Августа 2020
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Политика В России
чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Назначены новые замглавы Минкомсвязи и Минфина

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин назначил новых заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и замглавы Минфина.

Пост заместителя главы Минкомсвязи достался Людмиле Боковой. Замминистра финансов станет Павел Кадочников.

Людмила Бокова — член Совета Федерации от Саратовской области.

Павел Кадочников до этого был председателем Общественного совета при Минфине, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.

Ранее Госдума большинством голосов одобрила выдвижение Путиным на пост председателя российского правительства Михаила Мишустина. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу. Накануне в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева.

Голосование по кандидатуре премьер-министра было поименным и открытым. За кандидатуру Мишустина проголосовало 383 депутата, воздержался 41 парламентарий. Воздержались коммунисты – они не готовы одобрять кандидата без озвучивания программы и примерного состава кабинета министров.

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Назначены новые замглавы Минкомсвязи и Минфина

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Теги: правительство, министры



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