В Махачкале подростки пожарили на Вечном огне курицу

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как подростки осквернили Вечный огонь.

Школьники в парке Ленинского комсомола поджарили окорочка, при этом несколько человек танцевали на гранитном подножии мемориала.

Личности подростков предстоит установить. В МВД республики пока не подтвердили, что отыскали осквернителей памятника, сообщает телеканал "360".

Ранее Ханты-Мансийский окружной суд оставил в силе приговор сургутянину, который пьяным сжег в Вечном огне ели и венок.

Напомним, вандал повредил 10 елей, причинив мэрии Сургута ущерб в 55 тыс. руб. Кроме того, нетрезвый злоумышленник возле памятника-захоронения "Мемориал Славы" взял ритуальный венок, посвященный воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и вместе с поврежденными деревьями сжег его в газовой горелке мемориала.

Приговор – полтора года колонии-поселения – остался без изменений.