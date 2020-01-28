09 Августа 2020
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Общество Северо-Кавказский ФО
Вечный огонь (2018) | Фото:Накануне.RU

В Махачкале подростки пожарили на Вечном огне курицу

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов начали проверку после того, как подростки осквернили Вечный огонь.

Школьники в парке Ленинского комсомола поджарили окорочка, при этом несколько человек танцевали на гранитном подножии мемориала.

Личности подростков предстоит установить. В МВД республики пока не подтвердили, что отыскали осквернителей памятника, сообщает телеканал "360".

Ранее Ханты-Мансийский окружной суд оставил в силе приговор сургутянину, который пьяным сжег в Вечном огне ели и венок.

Напомним, вандал повредил 10 елей, причинив мэрии Сургута ущерб в 55 тыс. руб. Кроме того, нетрезвый злоумышленник возле памятника-захоронения "Мемориал Славы" взял ритуальный венок, посвященный воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и вместе с поврежденными деревьями сжег его в газовой горелке мемориала.

Приговор – полтора года колонии-поселения – остался без изменений.

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В Махачкале подростки пожарили на Вечном огне курицу

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Теги: Вечный огонь, мемориал



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