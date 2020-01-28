Путин продлил действие закона по маткапиталу

Российский президент Владимир Путин поручил кабмину продлить до 31 декабря 2026 года программу материнского капитала, предусматривающую ежегодную индексацию выплат.

Как следует из поручения, семьям с детьми, родившимися после 1 января 2020 года, должны быть предоставлены права на выплаты. Если речь идёт о первом родившемся или усыновлённом ребёнке, то сумма должна составить 466 тыс. 617 руб. Если в семье появляется второй ребёнок, то размер выплаты увеличится на 150 тыс. руб.

Для семей, у которых не было права на получение материнского капитала до 1 января 2020 года, предлагается ввести выплату в размере 616 тыс. 617 руб. при рождении или усыновлении второго либо последующего ребёнка.

Срок реализации поручений — 15 апреля 2020 года, сообщает RT.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила правительственные поправки, которые расширяют возможности использования материнского капитала для строительства жилья. В пояснительной записке законопроекта говорится, что с 2019 года строительства жилых домов возможно и на садовых земельных участках (раньше можно было строить жилье только на участках ИЖС). " В связи с этим законопроектом предусматривается внесение в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" изменения, обеспечивающего возможность направления средств материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке", - отмечают авторы законопроекта.

Говоря о возможном расширении использования материнского капитала, ЛДПР предложила разрешить покупать на маткапитал семейные автомобили, а в "Справедливой России" предлагают просто начать выдавать маткапитал деньгами.