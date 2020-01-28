В ОКБ №1 Тюмени начали использовать новую методику торакальной медицины

Центр торакальной хирургии тюменской Областной клинической больницы №1 открыл для своих пациентов возможности торакальной медицины (хирургия органов грудной клетки). Малоинвазивное (минимизированное) вмешательство стало возможным благодаря новой технологии видеоторакоскопической однопортовой субсифоидальной тимэктомии. Таким образом, вместо вскрытия грудной клетки пациента, кисту или опухоль на переднем средостении можно будет удалить через небольшой разрез под грудиной в области мечевидного отростка. Данная методика не только исключает малейшую травму рёбер и межрёберного нерва, но и способствует скорейшей реабилитации пациента в послеоперационный период.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГБУЗ ТО "ОКБ №1", подобное минимальное вмешательство при лечении пациента стало возможным благодаря постоянному обучению специалистов, в том числе и освоению нанотехнологий. После обучения, для Областной клинической больницы №1 было приобретено новейшее оборудование, среди которого и видеоторакоскопическая стойка. Первым, кто испытал на себе малоинвазивное лечение, стал мужчина 30-ти лет. В среднем подобные операции занимают 1,5 часа, однако без каких-либо осложнений вмешательство может длиться и 40 мин. При этом, у методики нет как таковых ограничений по возрасту. По словам пресс-секретаря ОКБ №1, больница еще не имела опыта в проведении операций у детей, однако сам метод предполагает подобные.

В России эту методику внедрили сравнительно недавно. Сама же ОКБ №1 использует данный метод с 2019 г. и успела выполнить уже 20 операций. После хирургического вмешательства у пациента нет ограничений подвижности, а благодаря минимальной травматичности во время операции, прооперированный уже на следующий день может подняться на ноги, не испытывая при этом значительных болевых ощущений.