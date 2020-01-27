Губернатор Югры исполнит три желания студентов

Губернатор Наталья Комарова во время встречи со студентами в Сургуте пообещала исполнить по одному желанию трех из них, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

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Комарова и глава города Вадим Шувалов поучаствовали в заседании круглого стола "Университетская среда как фундамент реализации молодежной политики региона". В дискуссии приняли участие около 30 представителей студенческого актива города. Речь шла о роли высших и средних учебных заведений в позиционировании региона на всероссийском и международном уровнях, кооперации между государственными структурами, общественными объединениями и студенческой молодежью Югры.

"Студенческая среда – фундамент для реализации не только молодежной политики, но и всех планов, особенно стратегических, по развитию нашего региона", - сказала Комарова.

В конце Комарова поддержала инициативу окружного департамента образования по запуску новой студенческой традиции "Счастливый билет". Каждый студент мог испытать удачу и рассказать о своем желании, связанном со студенческой жизнью. Для этого достаточно было с 19 по 23 января заполнить электронный "Счастливый билет". Желания, связанные с покупкой машины, квартиры и т.п. не рассматривались. Всего таких "билетов" оказалось 1361. В преддверии Дня российского студенчества в стенах Сургутского госуниверситета губернатор вытянула три из них, пообещав исполнить желания.

Первым Наталья Комарова вытянула билет под номер 73, в котором студентка Советского политехнического колледжа попросила модель скелета с мышцами для студентов-медиков. Глава округа пообещала помочь. Вторым стал билет № 173, в котором студент Югорского политехнического колледжа пожелал всем добра, счастья и позитива в учебе. Третьим Наталья Комарова вытянула билет под номером 285 с просьбой студентки Лангепасского политехнического колледжа пройти практику в компании "ЛУКОЙЛ".

"Я на следующей неделе встречаюсь с президентом компании Вагитом Алекперовым, думаю, мы исполним это желание", - сказала Комарова.