Отец, бросивший детей в столичном аэропорту, ранее регулярно оставлял их в Центре социальной помощи

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова навестила в клинике детей, которых отец оставил в аэропорту "Шереметьево". Как оказалось, пострадавшие уже не первый раз оказались в подобной ситуации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

По имеющейся информации, отец не раз оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям Хабаровского края на время отъезда и забирал их по возвращении.

"Страшно подумать, что могло случиться с детьми, если бы рядом в аэропорту не оказались добрые люди. Теперь-то уж точно мы не дадим их в обиду. Сейчас самое главное – определиться с их дальнейшей судьбой. Мама найдена, по предварительной информации, она желает забрать детей. Что касается отца, его личность установлена, из Москвы он улетел в Ростов-на-Дону, правоохранительные органы ищут его. Найдены также и другие родственники. Сейчас рассматриваются различные варианты дальнейшего жизнеустройства детей, которое будет соответствовать их наилучшим интересам", - сказала Кузнецова.

Она, поговорив с детьми, сделала вывод, что "они очень отзывчивые и добрые, контактные".

"Младший никак не отпускал меня, очень хотел, чтобы я дочитала ему книжку до конца. Сейчас детям проводится необходимое медицинское обследование, с ними работают психологи. Я пообщалась с главным врачом, пока вопросов к состоянию здоровья детей у медиков нет, оно удовлетворительное", - подытожила Кузнецова.

Как сообщалось ранее, транспортные полицейские установили личность мужчины, который оставил двух мальчиков в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Хабаровска.