В Медиагруппе «Патриот» рассказали о работе нового пресс-центра

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовой ремонт: http://remont.youdo.com/facing/floor/laminate/, смотреть варианты >>
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/facing/walls/wall-decoration/material/otdelka-sten-derevom/, ссылка на описание.



Политика В России
медиагруппа патриот, пропаганда (2019) | Фото:РИА ФАН

В Медиагруппе «Патриот» рассказали о работе нового пресс-центра

Руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук анонсировал начало работы пресс-центра. График мероприятий расписан уже на месяц вперед. Со всей интересующей информацией можно ознакомиться на официальном сайте организации.

Сообщается, что в пресс-центре будут проходить обсуждения актуальных тем. В мероприятиях примут участие журналисты всех средств массовой информации, независимо от их политических взглядов.

медиа группа патриот, фан(2020)|Фото:ютуб, скрин, РИА ФАН

«Здесь будет проходить большое количество программ, конференций, конкурсов, направленных на поддержку патриотических сил России, в том числе, мы будем разбирать многие вопросы истории», — заявил Столярчук.

Глава Медиагруппы напомнил слова российского президента Владимира Путина, призвавшего восстановить историю Великой Отечественной войны. Николай Столярчук уточнил, что «Патриот» займется работой в этом направлении. Для этого сформируют экспертный совет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Медиагруппе «Патриот» рассказали о работе нового пресс-центра

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: медиагруппа патриот, столярчук, фан, пресс-центр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров