В Медиагруппе «Патриот» рассказали о работе нового пресс-центра

Руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук анонсировал начало работы пресс-центра. График мероприятий расписан уже на месяц вперед. Со всей интересующей информацией можно ознакомиться на официальном сайте организации.

Сообщается, что в пресс-центре будут проходить обсуждения актуальных тем. В мероприятиях примут участие журналисты всех средств массовой информации, независимо от их политических взглядов.

«Здесь будет проходить большое количество программ, конференций, конкурсов, направленных на поддержку патриотических сил России, в том числе, мы будем разбирать многие вопросы истории», — заявил Столярчук.

Глава Медиагруппы напомнил слова российского президента Владимира Путина, призвавшего восстановить историю Великой Отечественной войны. Николай Столярчук уточнил, что «Патриот» займется работой в этом направлении. Для этого сформируют экспертный совет.