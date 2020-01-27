В Нижневартовске началось строительство улицы, которая соединит две части города

В столице Самотлора началось строительство важной для города магистрали – улицы Нововартовской. В дальнейшем она соединит современную и старую часть города, а также станет дублером улицы Лопарева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Нижневартовска.

Сейчас это единственная дорога, которой могут воспользоваться водители, чтобы добраться, к примеру, из центра Нижневартовска в 16-П микрорайон.. Строительство стало возможным благодаря работе окружных и городских властей.

"Сейчас подрядчик – компания ООО "ВОРТ", которая выиграла аукцион на производство, работает на первом этапе дороги – от Нововартовской до Салманова. Всего у строительства четыре этапа. Общая протяженность магистрали, которая продлится до улицы Летней (до 8-П микрорайона) – 3,3 км. Окончание первого отрезка магистрали запланировано на четвертый квартал 2021 года", - отметил директор городского "Управления капитального строительства" Иван Силецкий.

Сейчас самой главной задачей является выторфовка дороги и обратная ее засыпка песком. Глубина залегания торфа местами достигает 8 м.

"Проводить такую работу лучше всего зимой. Нет воды, поэтому можно без трудностей делать выторфовку и отсыпку. Сейчас работа идет по основной части дороги, будем готовить территорию под тротуары и велодорожки. Работать будем еще примерно месяц. Готовить магистраль к так называемой дорожной "одежде" будем уже в теплое время года", - сказал производитель работ ООО "ВОРТ" Роман Тарасков.