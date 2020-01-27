08 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и холокосте евреев

Украинский президент Владимир Зеленский разразился новой порцией жестко антироссийских обвинений во время визита в Польшу. Он обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, что и позволило нацистам осуществить холокост евреев. То есть косвенно возложил ответственность на СССР еще и за холокост. Зеленский назвал это "сговор тоталитарных режимов".
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По его словам, Европа и мир не имеют права молчать, как это было в 1939 году. При этом сам он умолчал о Мюнхенском сговоре 1938 года, по которому будущая "жертва" Польша отхватила себе часть Чехословакии.

И Зеленский, и польский президент Анджей Дуда также стыдливо умолчали о советских войсках, которые освобождали Освенцим, назвав его освободителей просто "украинским фронтом". Бессовестное присвоение славы советских солдат они продемонстрировали и своим предложением "совместно увековечить память польских и украинских солдат, которые боролись с нападением большевиков", как сказал Дуда. То есть оба перевернули с ног на голову как смысл памятной даты освобождения Освенцима, так и событий Второй мировой войны, в которой победы Красной Армии приписали себе, а СССР обвинили в ее начале.

Так, Дуда вспомнил о Симоне Петлюре - одном из организаторов еврейских погромов на Украине, что на мероприятии памяти жертв холокоста стало кощунством.

Зеленский, естественно, умолчал о роли украинских нацистов в массовых убийствах евреев, потому что поляки тоже активно участвовали в этих преступлениях. Это то, что сближает обе страны, несмотря на противоречия по бандеровцам, которые уничтожали и поляков.

Напомним, Зеленский, как и Дуда, на днях не прибыл на форум в Израиле, посвященный 75-й годовщине освобождения Освенцима, хотя приехал в эту страну. А вот в Польшу к Дуде приехал.

Украинский политолог Руслан Бортник считает, что это неспроста. В Польшу Зеленский поехал, "потому что точно знал, кто там будет и кого там не будет", и там "подходящий фон" для того, чтобы лишний раз объявить украинских нацистов героями - в контексте общей с Польшей борьбы против России.

Также Зеленский поблагодарил Дуду за "активную позицию относительно санкционного давления на Российскую Федерацию" и назвал поляков братьями. Согласились бы с таким утверждением украинские нацисты, которых он их выставляет "героями", Зеленского, похоже, не волнует. Ведь своими обвинениями в адрес СССР он спокойно предал память своего же деда, которую демонстративно почтил на его могиле накануне Дня Победы.

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Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и холокосте евреев

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, холокост, СССР, Польша, Вторая мировая война



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