08 Августа 2020
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Общество Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: kremlin.ru

Премьер-министр создал штаб по коронавирусу

Глава Правительства России Михаил Мишустин создал штаб по предупреждению распространения коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-центре кабмина.
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В совещании приняли участие, в частности, глава аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

В штаб вошли участники совещания и руководители МЧС, МВД и Минпромторга. Также Роспотребнадзору поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

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Премьер-министр создал штаб по коронавирусу

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Теги: Михаил Мишустин, коронавирус, штаб



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