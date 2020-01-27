Премьер-министр создал штаб по коронавирусу

Глава Правительства России Михаил Мишустин создал штаб по предупреждению распространения коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-центре кабмина.

В совещании приняли участие, в частности, глава аппарата Правительства Дмитрий Григоренко, заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев.

В штаб вошли участники совещания и руководители МЧС, МВД и Минпромторга. Также Роспотребнадзору поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.