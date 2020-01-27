В Кургане расстрелявший четверых человек в сауне мужчина отправился в СИЗО по решению суда

В Кургане по решению суда в СИЗО на два месяца отправлен 36-летний мужчина, который ночью 25 января расстрелял из травматического пистолета людей в помещении сауны на улице Некрасова, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Напомним, ночью мужчина отдыхал в сауне в компании своих друзей. В самый разгар вечеринки у него произошла ссора с компанией других отдыхающих. Не долго думая, мужчина достал пистолет и открыл огонь. В ходе стрельбы ранения получили четыре человека.

Сам стрелявший тут же уехал из сауны, однако его личность установили в короткий срок и задержали.