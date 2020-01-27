08 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

В Кургане расстрелявший четверых человек в сауне мужчина отправился в СИЗО по решению суда

В Кургане по решению суда в СИЗО на два месяца отправлен 36-летний мужчина, который ночью 25 января расстрелял из травматического пистолета людей в помещении сауны на улице Некрасова, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Напомним, ночью мужчина отдыхал в сауне в компании своих друзей. В самый разгар вечеринки у него произошла ссора с компанией других отдыхающих. Не долго думая, мужчина достал пистолет и открыл огонь. В ходе стрельбы ранения получили четыре человека.

Сам стрелявший тут же уехал из сауны, однако его личность установили в короткий срок и задержали.

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В Кургане расстрелявший четверых человек в сауне мужчина отправился в СИЗО по решению суда

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Теги: Курган, сауна, травмы, пистолет, расстрел, отдыхающие, СК, уголовное дело, задержание



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Развитие сюжета:

Ранее 24.04.2020 09:34 Мск В Кургане передано в суд дело в отношении мужчины, который в сауне расстрелял четверых молодых людей

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Ранее 26.01.2020 12:07 Мск В Кургане в сауне злоумышленник из пистолета расстрелял четверых человек

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