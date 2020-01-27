В Челябинске исправленный проект генплана города обсудят с жителями

В Челябинске пройдут встречи с жителями районов для презентаций исправленного проекта генерального плана города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, после устранения замечаний проект генплана получил одобрение ученого совета по градостроительству Российской академии архитектуры и строительных наук. Сейчас материалы плана направлены в муниципальный проектный офис для рассмотрения.

"В рамках проектного комитета в феврале планируется подвести итоги работы по всем полученным замечаниям, а также еще раз озвучить мероприятия, которые были запланированы в части развития всей инфраструктуры города Челябинска", - отметили в администрации.

Напомним, в конце августа прошли публичные слушания по генеральному плану развития Челябинска до 2039 года, организаторы из мэрии признали мероприятие "состоявшимся". Практически каждый тезис разработчиков был встречен в штыки собравшейся публикой. В результате было принять решение отправить генплан города на доработку.