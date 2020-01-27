08 Августа 2020
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Общество В России Московская область
алименты, выплата алиментов, рука, ребенок, деньги (2016) | Фото: Сальдовка.ру

Житель Курска, задолжавший 800 тысяч рублей алиментов, сменил пол

Необычный способ уйти от уплаты алиментов выбрал житель Курска. Мужчина сменил пол.

Отец несовершеннолетнего ребенка задолжал по алиментам почти 800 тыс. руб. В отдел судебных приставов по повесткам не являлся, по месту регистрации не проживал, алименты не перечислял. Судебный пристав–исполнитель вынес постановление о розыске должника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Курской области.

В ходе розыскных мероприятий удалось установить, что мужчина уехал в Московскую область. В подмосковный Дзержинский был направлен судебный пристав-исполнитель.

"Пристав по адресу проживания разыскиваемого должника встретил женщину, внешне очень похожую на задолжавшего детям мужчину. Как оказалось в дальнейшем, в квартире находилась не родственница должника, а сам должник. Мужчина сменил пол и поменял паспорт", - говорится в сообщении ведомства.

Пристав в итоге взял с должника объяснение, предупредил о грозящей административной и уголовной ответственности за уклонение от исполнения решения суда.

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Житель Курска, задолжавший 800 тысяч рублей алиментов, сменил пол

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Теги: алименты, курс, смена пола, должник



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