08 Августа 2020
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Общество Свердловская область
Николай Цуканов (2019) | Фото: Накануне.RU

"Надо разбираться". Полпред президента в УрФО прокомментировал переход на аутсорсинг уральских врачей "скорой"

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов после встречи со студентами УрФУ рассказал Накануне.RU, что аутсорсинг "скорой помощи" – вполне жизнеспособный сценарий работы службы.

Напомним, сейчас работа машин "скорой" в уральской столице организована на основании муниципального контракта, заключенного между ООО "Эффективная система здравоохранения" и МБУ "Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса". Его срок действия истекает 31 января. С 1 февраля 2020 года оказанием услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" будет заниматься ООО "Феникс-Логистика". Руководство последнего предложило водителям зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и продолжить работать в рамках гражданско-правового договора. Те в ответ пригрозили массовым увольнением. Сейчас надзорное ведомство разбирается в данной ситуации. Там отметили, что по результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования. Совсем недавно свердловский губернатор Евгений Куйвашев уверял, что никаких увольнений в связи с аутсорсингом "скорой" не будет.

"Могу сказать без привязки к конкретной ситуации. Может ли "скорая помощь" быть на аутсорсинге? Да, может. Это вполне нормально. Это региональные полномочия – содержать и обслуживать транспорт. В каждом конкретном случае, тем более, в малых городах, сложно найти качественную услугу. Мы говорим не о такси, стоит вопрос, жизнь или смерть. В этом случае конкретно будем разбираться. Могут ли быть платные медицинские услуги? Могут, у нас они есть. Я к этому вполне нормально отношусь", - сказал Цуканов.

В любой работе должен быть контроль, полагает Цуканов.

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"Надо разбираться". Полпред президента в УрФО прокомментировал переход на аутсорсинг уральских врачей "скорой"

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Теги: скорая помощь, аутсорсинг, Евгений Фридман, забастовка



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