Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

38-летняя Анна Курникова и 42-летний Энрике Иглесиас в третий раз станут родителями. Испанские и американские СМИ сообщили о второй беременности российской теннисистки.

По данным Miami Herald, Курникова находится уже на весьма приличном сроке беременности и должна родить в марте. Впрочем, как и в случае с первой беременностью, будущие родители предпочитают не распространяться о предстоящем пополнении в семье. В соцсетях Анна редко выкладывает собственные фотографии примерно с октября 2019 года, в аккаунте у мужа она тоже не появляется.

У пары уже есть двойняшки Николас и Люси – они появились на свет в декабре 2017 года.