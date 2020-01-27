08 Августа 2020
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Общество За рубежом
Анна Курникова (2018) | Фото:instagram.com/annakournikova

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

38-летняя Анна Курникова и 42-летний Энрике Иглесиас в третий раз станут родителями. Испанские и американские СМИ сообщили о второй беременности российской теннисистки.

По данным Miami Herald, Курникова находится уже на весьма приличном сроке беременности и должна родить в марте. Впрочем, как и в случае с первой беременностью, будущие родители предпочитают не распространяться о предстоящем пополнении в семье. В соцсетях Анна редко выкладывает собственные фотографии примерно с октября 2019 года, в аккаунте у мужа она тоже не появляется.

У пары уже есть двойняшки Николас и Люси – они появились на свет в декабре 2017 года.

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Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

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Теги: анна курникова, энрике иглесиас, беременность и роды, третий ребенок



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