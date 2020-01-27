В Челябинске в больнице скончалась 13-летняя школьница

08 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите: http://remont.youdo.com/facing/ceiling/facing/pinion/other/vannaya/, подробнее по ссылке.
Ремонт электрики: http://remont.youdo.com/electrician/lighting/spotlights/, подробности здесь.
Смотрите: http://remont.youdo.com/facing/decorative/plaster/price/, подробности тут.



Происшествия Челябинская область
врачи, больница, регистратура (2019) | Фото:Накануне.RU

В Челябинске в больнице скончалась 13-летняя школьница

В одной из больниц Челябинска умерла 13-летняя девочка.

Эту информацию Накануне.RU подтвердили источники в департаменте здравоохранения Южного Урала. Официально получить комментарий ведомства не удалось - на момент публикации на звонок корреспондента в пресс-службе никто не ответил.

Сообщается, что одноклассникам в школе сообщили, что девочка умерла якобы от гриппа, однако истинную причину смерти предстоит выяснить экспертам. Родители девочки, по словам нашего источника, запретили медикам комментировать трагедию.

Накануне.RU сообщит о подробностях гибели ребенка позднее, когда станут известны официальные данные от СУ СК России по Челябинской области - в ведомстве пообещали их предоставить.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске в больнице скончалась 13-летняя школьница

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школьница, смерть, гибель, Челябинск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 29.01.2020 14:15 Мск Минздрав объяснил загадочную смерть 13-летней челябинки "от гриппа"
Ранее 28.01.2020 09:36 Мск В Следственном комитете подтвердили информацию Накануне.RU о смерти 13-летней девочки в Челябинске

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров