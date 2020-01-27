В Челябинске в больнице скончалась 13-летняя школьница

В одной из больниц Челябинска умерла 13-летняя девочка.

Эту информацию Накануне.RU подтвердили источники в департаменте здравоохранения Южного Урала. Официально получить комментарий ведомства не удалось - на момент публикации на звонок корреспондента в пресс-службе никто не ответил.

Сообщается, что одноклассникам в школе сообщили, что девочка умерла якобы от гриппа, однако истинную причину смерти предстоит выяснить экспертам. Родители девочки, по словам нашего источника, запретили медикам комментировать трагедию.

Накануне.RU сообщит о подробностях гибели ребенка позднее, когда станут известны официальные данные от СУ СК России по Челябинской области - в ведомстве пообещали их предоставить.