Комитет пермской гордумы рекомендовал повысить тариф на поездки в общественном транспорте

Комитет по экономической политике пермской гордумы на внеочередном заседании рекомендовал утвердить новый тариф на проезд в общественном транспорте, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос будет рассмотрен завтра, на заседании гордумы. Тариф должен вырасти с 20 руб. до 26 руб. Предполагается, что пассажирам, которые платят с помощью карт, тариф будет снижен до 24 руб.

Против нового тарифа выступила депутат Вероника Куликова.

В департаменте транспорта заявляли, что, в первую очередь, изменение тарифа на проезд направлено на обеспечение стабильности перевозок и улучшение качества предоставления услуги.

Добавим также, что ранее в Перми прошел митинг, организатором которого стал "Левый фронт". Активисты выступают против повышения стоимости проезда до 26 руб. По словам организаторов митинга, Пермь входит в десятку городов с беднейшим населением, а транспорт не обеспечен в полной мере считывающими устройствами.