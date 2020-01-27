08 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
оплата проезда (2018) | Фото: администрация Сургута

Комитет пермской гордумы рекомендовал повысить тариф на поездки в общественном транспорте

Комитет по экономической политике пермской гордумы на внеочередном заседании рекомендовал утвердить новый тариф на проезд в общественном транспорте, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос будет рассмотрен завтра, на заседании гордумы. Тариф должен вырасти с 20 руб. до 26 руб. Предполагается, что пассажирам, которые платят с помощью карт, тариф будет снижен до 24 руб.

Против нового тарифа выступила депутат Вероника Куликова.

В департаменте транспорта заявляли, что, в первую очередь, изменение тарифа на проезд направлено на обеспечение стабильности перевозок и улучшение качества предоставления услуги.

Добавим также, что ранее в Перми прошел митинг, организатором которого стал "Левый фронт". Активисты выступают против повышения стоимости проезда до 26 руб. По словам организаторов митинга, Пермь входит в десятку городов с беднейшим населением, а транспорт не обеспечен в полной мере считывающими устройствами.

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Комитет пермской гордумы рекомендовал повысить тариф на поездки в общественном транспорте

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Теги: тариф, общественный транспорт, стоимость проезда, перевозка, пассажиры



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