В Тюменской области по делу невменяемой няни предстоит допросить психиатра

В Заводоуковском районном суде продолжается рассмотрение дела няни Виктории Айметдиновой, которой вменяют убийство ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции.

Напомним, по версии следствия, Айметдинова, которой супружеская пара из Заводоуковска доверила своего полугодовалого ребенка на время поездки на похороны, решила его похитить. Около полудня 24 сентября 2019 г. она собрала подопечного и пошла в лес, который расположен за домом. Около 13.00, уже гуляя среди деревьев, она якобы и убила ребенка, в чем позже признала вину. В ходе предварительного следствия няня прошли судебно-психиатрическую экспертизу. Ей поставили диагноз "параноидная шизофрения, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии". В отношении инкриминируемого ей преступления она признана невменяемой. Она представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении.

"Сегодня во время закрытого судебного заседания допрошены свидетели, оглашены материалы дела. 10.30 17 февраля. На него будет приглашен эксперт, врач-психиатр", - уточнили в суде.