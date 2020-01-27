S7 будет оформлять возврат или обмен билетов на рейсы в Китай и Гонконг

Авиакомпания S7 Airlines будет проводить вынужденный возврат или обмен авиабилетов в Китай или из Китая или Гонконга с периодом вылета с 24 января по 10 февраля 2020 года. Пассажиры могут обменять авиабилеты с сохранением тарифа и маршрута на даты вылета не позднее 29 февраля 2020 года, говорится в сообщении перевозчика.

"S7 Airlines внимательно следит за развитием ситуации в Китае. По рекомендации Роспотребнадзора, были актуализированы оперативные планы по действиям экипажей в условиях осложнения эпидемиологической ситуации, проведена проверка состав аптечек, усилен контроль за уборкой ВС", - пояснили в авиакомпании.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Уральские авиалинии" временно приостанавливает программу полетов на китайский остров Хайнань из-за сложной эпидемической обстановки в Китае. У пассажиров также есть возможность поменять билеты или вернуть их стоимость.